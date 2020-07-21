21 Июль 2020 2020-07-21T09:00:05+03:00

Водитель мопеда погиб после столкновения с «ГАЗелью» на трассе в Кузбассе. Фото: ГИБДД Кузбасса

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В Кузбассе в результате столкновения на трассе с автомобилем «ГАЗель» погиб водитель мопеда. Авария произошла в Ижморском районе.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, ДТП случилось 20 июля, около 21.10, на втором километре автодороги Томск - Мариинск - Ижморский - Красный Яр с обходом села Троицкое.

Как было предварительно установлено, водитель автомобиля «ГАЗель Next» столкнулся с едущим впереди мопедом, водитель которого нарушил правила маневрирования, начав совершать разворот, не включив левый указатель поворота.

- В результате ДТП 19-летний водитель мопеда получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Было установлено, что парень, управлявший мопедом, не имел права на управление транспортным средством, - рассказали подробности в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU