21 Июль 2020 2020-07-21T09:14:13+03:00

В Кузбассе пропали подростки 12 и 15 лет. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Мальчики ушли из дома 18 июля и до сих пор домой не вернулись

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают подростков в возрасте 12 и 15 лет. 18 июля мальчики ушли из дома в неизвестном направлении и до сих пор домой не вернулись.

Поиски 12-летнего Рината Моргунова и 15-летнего Максима Шамсвалеева ведутся в Прокопьевске и Новокузнецке.

Приметы Рината Моргунова: рост 140 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза светло-карие. Был одет: синяя футболка, темно-синие шорты, черные сандалии с красной полоской.

Приметы Максима Шамсвалеева: рост 162 сантиметрв, худощавого телосложения, волосы рыже-русые, глаза серо-голубые. Был одет: светло-серая кофта, светло-серые шорты, темно-серые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU