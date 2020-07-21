Сергей Цивилев сообщил, куда пойдут выплаты от «Монако» за Александра Головина
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, куда будут направлены выплаты за футболиста Александра Головина, полученные от футбольного клуба «Монако». Речь идет о 225 тысячах евро.
Напомним, что Александр Головин перешел в «Монако» из столичного ЦСКА в 2018 году. Сумма трансфера составила порядка 30 миллионов евро. В феврале бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев встретился с представителями российских школ и обсудил вопрос о солидарной выплате тому учреждению, которое воспитало спортсмена.
- Александр Головин тренировался в спортивной школе в городе Калтане, одновременно учился в училище олимпийского резерва в городе Ленинске-Кузнецком, - отметил глава региона в своем интервью РИА Новости. - В соответствии со всеми правилами, 0,75 процента из трансфера идет тем спортшколам, где воспитывался спортсмен. 0,75 процента - это примерно 225 тысяч евро. Эту сумму распределяет Российский футбольный союз. Деньги пойдут на развитие детско-юношеского футбола в Кузбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU