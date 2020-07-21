2020-07-21T10:09:07+03:00
Общество

Сергей Цивилев сообщил, куда пойдут выплаты от «Монако» за Александра Головина

Речь идет о сумме в 225 тысяч евро
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев сообщил, куда пойдут выплаты от «Монако» за Александра ГоловинаСергей Цивилев сообщил, куда пойдут выплаты от «Монако» за Александра ГоловинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, куда будут направлены выплаты за футболиста Александра Головина, полученные от футбольного клуба «Монако». Речь идет о 225 тысячах евро.

Напомним, что Александр Головин перешел в «Монако» из столичного ЦСКА в 2018 году. Сумма трансфера составила порядка 30 миллионов евро. В феврале бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев встретился с представителями российских школ и обсудил вопрос о солидарной выплате тому учреждению, которое воспитало спортсмена.

- Александр Головин тренировался в спортивной школе в городе Калтане, одновременно учился в училище олимпийского резерва в городе Ленинске-Кузнецком, - отметил глава региона в своем интервью РИА Новости. - В соответствии со всеми правилами, 0,75 процента из трансфера идет тем спортшколам, где воспитывался спортсмен. 0,75 процента - это примерно 225 тысяч евро. Эту сумму распределяет Российский футбольный союз. Деньги пойдут на развитие детско-юношеского футбола в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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