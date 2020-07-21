2020-07-21T10:53:46+03:00
Общество

Сергей Цивилев обещал пригласить Владимира Путина на празднование 300-летия Кузбасса

Торжественные мероприятия пройдут в июле 2021 года
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев обещал пригласить Владимира Путина на празднование 300-летия Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев обещал пригласить Владимира Путина на празднование 300-летия Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 300-летия региона, которое намечено на июль 2021 года. На торжества он пообещал пригласить президента России Владимира Путина.

- Комплекс праздничных мероприятий с датами мы должны были утверждать осенью этого года. В начале 2021 года мы планируем начать отправлять приглашения. Сейчас этот график немного сдвинулся в связи с пандемией, но я думаю, что мы в этих сроках все равно будем оставаться, - сообщил глава региона в интервью РИА Новости.

Сергей Цивилев также отметил, что обязательно пригласит Владимира Путина.

- Он же подписал указ, как мы можем его не пригласить? Обязательно! - сказал губернатор.

Он также отметил, что в связи с подготовкой необходимо решить две задачи. Во-первых, каждый житель должен к этой дате почувствовать, что Кузбасс изменился к лучшему. Причем не теоретически, а пользуясь новыми объектами и инфраструктурой. Вторая задача - это достойно принять жителей всех регионов, а их будет много, ведь со всеми субъектами кузбасские власти заключили соглашения о социально-экономическом партнерстве.

- Все приезжающие гости - как жители нашей страны, так и зарубежные, должны увидеть, что Кузбасс стал сильным регионом, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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