2020-07-21T12:07:46+03:00
Общество

Новокузнечанка бросила 6-летнюю дочь во дворе и отправилась за покупками

Одинокого ребенка заметила местная жительница
Мария КОЛОСОВА
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Новокузнечанка бросила 6-летнюю дочь во дворе и отправилась за покупкамиНовокузнечанка бросила 6-летнюю дочь во дворе и отправилась за покупкамиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Новокузнецке женщина бросила свою 6-летнюю дочь одну во дворе и отправилась за покупками. Одинокого ребенка заметила местная жительница.

В отдел полиции обратилась неравнодушная горожанка и сообщила, что во дворе дома по улице Бардина находится маленькая девочка без сопровождения взрослых. Приехавшие стражи порядка обнаружили 6-летнюю девочку, которая даже не смогла сказать, где живет. Тогда малышку доставили в отдел полиции.

Позже туда же обратилась и ее 30-летняя мать. Как выяснилось, она отправилась за покупками, а дочь оставила одну во дворе. Ребенка передали родительнице, а также провели с ней профилактическую беседу. Кроме того, ей придется заплатить штраф за неисполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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