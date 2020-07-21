2020-07-21T13:05:00+03:00
Общество

Более 300 дефектов нашли на теплотрассах в Кемерове

Они выявлены по итогам гидравлических испытаний
Мария КОЛОСОВА
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Более 300 дефектов нашли на теплотрассах в Кемерове. Фото: Илья Середюк/ InstagramБолее 300 дефектов нашли на теплотрассах в Кемерове. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове на теплотрассах обнаружено более 300 дефектов. Они выявлены в результате гидравлических испытаний.

Как рассказал глава города Илья Середюк, сейчас стартовал заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей города. В результате будут проверены прочность и надежность трубопроводов, теплообменников, насосов и другого оборудования.

- Большая часть работ выполнена - за время опрессовки выявлено 314 дефектов, из которых 258 уже устранено, - сообщил мэр в своем Instagram. - Если работы можно выполнить оперативно, то ремонт производим сразу.

По его словам, были выявлены и серьезные неисправности, которые требуют масштабного вмешательства: замены отдельных участков теплотрассы и теплоизоляционных конструкций, лотков, переустройства тепловых камер. Если бы они не обнаружились вовремя, то аварий в отопительный сезон было бы не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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