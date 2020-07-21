2020-07-21T14:42:35+03:00
Общество

Кемеровчанка снялась голой на фоне стелы «Кузбасс»

Кадры вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровчанка снялась голой на фоне стелы «Кузбасс». Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.comКемеровчанка снялась голой на фоне стелы «Кузбасс». Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com
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Во вторник, 21 июля, в социальных сетях появились фотографии голой девушки, которая снялась на фоне стелы «Кузбасс» в Сосновом бору. Откровенные кадры вызвали неоднозначную реакцию у пользователей.

-Что за неуважение к своему городу... надеюсь, эту девушку накажут, - написал автор поста в одном из городских пабликов.

Мнение комментаторов разделились. Одни считают такое поведение неподобающим, вторые, наоборот, ничего предосудительного не видят, ведь девушка сфотографировалась не в храме. Нашли и такие, кто не против был бы взглянуть на оригинал снимков.

Фотографиями между тем уже заинтересовали в полиции. По сообщению ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к созданию и распространению данных снимков.

Напомним, что весной этого года в сетях уже появлялись подобные кадры. Тогда молодой человек сфотографировался на этом же месте обнаженным, за что впоследствии ему был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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