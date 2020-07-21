Кемеровчанка снялась голой на фоне стелы «Кузбасс»
Во вторник, 21 июля, в социальных сетях появились фотографии голой девушки, которая снялась на фоне стелы «Кузбасс» в Сосновом бору. Откровенные кадры вызвали неоднозначную реакцию у пользователей.
-Что за неуважение к своему городу... надеюсь, эту девушку накажут, - написал автор поста в одном из городских пабликов.
Мнение комментаторов разделились. Одни считают такое поведение неподобающим, вторые, наоборот, ничего предосудительного не видят, ведь девушка сфотографировалась не в храме. Нашли и такие, кто не против был бы взглянуть на оригинал снимков.
Фотографиями между тем уже заинтересовали в полиции. По сообщению ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к созданию и распространению данных снимков.
Напомним, что весной этого года в сетях уже появлялись подобные кадры. Тогда молодой человек сфотографировался на этом же месте обнаженным, за что впоследствии ему был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU