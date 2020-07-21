Власти объяснили высокую заболеваемость ВИЧ в Кузбассе

21 Июль 2020 2020-07-21T15:06:54+03:00

При этом в последние пять лет наблюдается небольшая динамика к снижению

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объяснил высокий уровень заболеваемости ВИЧ в регионе. При этом он отметил, что в последние годы наметилась динамика по снижению числа зараженных.

С 2014 по 2019 год число заболевших снизилось на 1,7 процента. При этом с 18 до 28 процентов увеличился охват тестированием. В два раза выросло число людей, которым оказывается медицинская помощь. По словам Сергея Цивилева, уже 76 процентов из выявленных заболевших проходят лечение, цель — довести до 90 процентов в кратчайшее время. Сейчас в регионе действует ежегодная программа, на которую выделяется 250 миллионов рублей. она предусматривает комплекс мероприятий, позволяющих бороться с ВИЧ.

Вместе с тем, есть объективные причины, почему область лидирует по данному заболеванию.

-У нас территория достаточно небольшая для такого мощного промышленного региона. Мы обладаем очень высокой плотностью населения — 30,4 человека на квадратный километр. Мы очень урбанизированы, больше 86 процентов населения живет в городах. У нас 25 исправительных колоний и следственных изоляторов, в которых 20 процентов людей, согласно статистике, болеют СПИДом и туберкулезом, - отметил в интервью с РИА-Новости губернатор. - Согласно нашей статистике, больше 90 процентов этих людей, когда выходят из мест лишения свободы, оседают у нас. И вот это все в совокупности создало такую очень серьезную негативную обстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU