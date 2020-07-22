В Кемерове начали ремонтировать внеплановые дороги и тротуары

22 Июль 2020 2020-07-22T06:42:44+03:00

Они стояли в графике на 2021 год

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В Кемерове удалось внепланово приступить к ремонту дорог и тротуаров, которые стояли в графике на 2021 год. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в мэрии, программа на текущий год исчерпана. Запланировано было привести в порядок 16 участков, из которых три уже прошли приемку. Еще 13 в работе, а восемь - в высокой степени готовности.

Сейчас дорожники начали работы на дополнительных объектах которые должны были быть отремонтированы только в 2021 году.

Подрядчики уже начали ремонт дорожного полотна на участках:

- улица Черняховского - от дома №1а до дома № 18 по проспекту Ленина;

- переулок Бакинский - от дома № 4 (пересечение с улицей Нахимова) до дома №26;

- улица Карболитовская - от дома № 4, корпус 1 до дома 1 (кольцевая развязка);

- улица Варшавская - от дома № 4б, корпус 1 по улице Металлистов до дома № 20;

- улица Металлистов - от дома № 82а по улице Инициативной до дома № 4б, корпус 1;

- автомобильная дорога от дома № 4 по улицы Кирзавод 3-бис и участка в сторону улицы Мозжухинской до дома № 39.

Также работы идут на участках тротуаров по:

- проспекту Ленина - от дома №4 9 до № 57; проспекту Ленина - от дома № 56 до № 90; проспекту Октябрьскому - от дома № 3г до № 57.

Всего планируется выполнить ремонт 15 участков дорожной сети и тротуаров.

Работы были запланированы на 2021 год, но удается провести их раньшеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Для горожан это лишь временное неудобство, зато потом результат порадуетФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Реновация асфальтобетонного покрытия пройдет также на:

- улице Мозжухинской - от дома № 39 до № 87б;

- улице Станционной - от дома № 4 по улице Карболитовской до № 3а;

- улице Николая Островского - от дома №3а по улице Станционной до дома № 15 по проспекту Кузнецкому.

Подрядные организации отремонтируют асфальт на зонах для пешеходов по адресам: улица Красноармейская - от дома № 80 до № 144, а также участки в сторону улицы Соборной и улицы Весенней - от дома № 23 до № 27.

На участке проспекта Советского вдоль дома № 62 работы завершены.

Таким образом, в Кемерове по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году отремонтируют более 30 километров улично-дорожной сети: почти 22 километра по программе ремонта 2020 года и более 10 километров - по программе ремонта 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU