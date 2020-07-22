2020-07-22T07:26:41+03:00
Происшествия

В Кузбассе три человека получили травмы в перевернувшемся УАЗе

Водитель превысил скорость
Лия Гараева
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В Кузбассе три человека получили травмы в перевернувшемся УАЗе. Фото: ГИБДД КузбассаВ Кузбассе три человека получили травмы в перевернувшемся УАЗе. Фото: ГИБДД Кузбасса
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В Кемеровской области случилось ДТП, в результате которого пострадали три человека. Молодой водитель превысил скорость, из-за чего в итоге перевернулся УАЗ.

Авария произошла в Калтане 22 июля, в 2.30. Молодой парень 19 лет ехал по дороге Калтан - Малиновка. Однако он не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. В результате травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира, мужчины 37 и 39 лет.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. За 6 месяцев текущего года в Кузбассе зарегистрировано 149 ДТП, причиной которых стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. В них 24 человека погибли и 233 получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в областной ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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