Междуреченск стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом

22 Июль 2020 2020-07-22T08:45:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области за последние сутки больше всего зараженных коронавирусом обнаружили в Междуреченске. Здесь, по данным на 22 июля, заболели еще 27 человек.

Всего в регионе выявили инфекцию еще у 64 человек. На втором месте по количеству новых пациентов с этим диагнозом оказался Новокузнецк, где их число выросло на 16. А в Прокопьевске коронавирус нашли у восьми жителей.

В настоящее время все заболевшие госпитализированы, они будут лечиться под наблюдением медиков. А тем, кто с ними контактировал, придется также сдать анализы на наличие COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU