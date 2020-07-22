Междуреченск стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области за последние сутки больше всего зараженных коронавирусом обнаружили в Междуреченске. Здесь, по данным на 22 июля, заболели еще 27 человек.
Всего в регионе выявили инфекцию еще у 64 человек. На втором месте по количеству новых пациентов с этим диагнозом оказался Новокузнецк, где их число выросло на 16. А в Прокопьевске коронавирус нашли у восьми жителей.
В настоящее время все заболевшие госпитализированы, они будут лечиться под наблюдением медиков. А тем, кто с ними контактировал, придется также сдать анализы на наличие COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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