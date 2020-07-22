2020-07-22T10:19:23+03:00
Общество

В Кемерове на предприятии не проверяли на радиацию грузы

77 вагонов с металлоломом отправили без осмотра
Лия Гараева
Поделиться:
В Кемерове на предприятии не проверяли на радиацию грузыВ Кемерове на предприятии не проверяли на радиацию грузыФото: Никита ПОЛЬКО
Изменить размер текста:

На одном из кемеровских предприятий не проводились проверки грузов на радиацию. Таким образом, без осмотра были отправлены 77 вагонов с металлоломом.

- Сыщики установили, что дозиметрист коммерческой организации, аккредитованной для проведения замеров уровня гамма-излучения, фактически проверки не осуществляла, а в протоколы радиационного контроля вносила заведомо ложные сведения, - рассказали в Управлении на транспорте МВД по СФО.

Всего было девять таких случаев. В итоге собственник транспортировал груз по фиктивным документам. Теперь дозиметрист ответит перед судом за подделку документов. За такое преступление могут посадить в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе девушка зарубила топором бабушку и порезала себя ножом
В Кемерове на предприятии не проверяли на радиацию грузы
В Кемерове машина сбила 57-летнего велосипедиста
В Кузбассе 60 пациентов с коронавирусом выздоровели
Междуреченск стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом
В каких территориях Кузбасса выявили 64 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе еще у 64 человек обнаружили коронавирус
Названы причины смерти двух пациентов с коронавирусом в Кузбассе
За сутки два человека скончались от коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе три человека получили травмы в перевернувшемся УАЗе
В Кузбассе на шахте травмировался рабочий
В Кемерове провели более 4,5 тысячи рейдов по соблюдению масочного режима
В Кемерове начали ремонтировать внеплановые дороги и тротуары
В Кузбассе прекращены поиски пропавших подростков
Почти 30 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона
Власти объяснили высокую заболеваемость ВИЧ в Кузбассе
Кемеровчанка снялась голой на фоне стелы «Кузбасс»