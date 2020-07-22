22 Июль 2020 2020-07-22T10:19:23+03:00

В Кемерове на предприятии не проверяли на радиацию грузы Фото: Никита ПОЛЬКО

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На одном из кемеровских предприятий не проводились проверки грузов на радиацию. Таким образом, без осмотра были отправлены 77 вагонов с металлоломом.

- Сыщики установили, что дозиметрист коммерческой организации, аккредитованной для проведения замеров уровня гамма-излучения, фактически проверки не осуществляла, а в протоколы радиационного контроля вносила заведомо ложные сведения, - рассказали в Управлении на транспорте МВД по СФО.

Всего было девять таких случаев. В итоге собственник транспортировал груз по фиктивным документам. Теперь дозиметрист ответит перед судом за подделку документов. За такое преступление могут посадить в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU