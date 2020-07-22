В Кузбассе девушка зарубила топором бабушку и порезала себя ножом

22 Июль 2020 2020-07-22T10:42:01+03:00

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В Кемерове осудили Анну Осецкую, которая зарубила топором свою бабушку. Женщина убила пенсионерку, учившую ее жизни, а затем порезала себя ножом.

- Судом установлено, что в ноябре 2019 года Осецкая на почве внезапно возникшего личного неприязненного отношения к своей бабушке в результате ссоры с последней с целью убийства металлической частью топора нанесла 11 ударов по голове и туловищу потерпевшей, - сообщили в Кемеровском районном суде Кемеровской области.

Перед убийством бабушка и внучка поругались. Пенсионерка говорила девушке, что та должна устроиться на работу. В свою очередь, преступница упрекала бабушку в том, что та дает деньги ее ребенку без спросу.

А после события разворачивались следующим образом: убийца отправилась в лес через дорогу, где провела 40 минут. Там она себя поранила.

Осецкая признала свою вину и раскаялась на суде. Добавим, что она сама пришла в полицию и рассказала о том, что сделала. Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU