В Кузбассе девушка зарубила топором бабушку и порезала себя ножом
В Кемерове осудили Анну Осецкую, которая зарубила топором свою бабушку. Женщина убила пенсионерку, учившую ее жизни, а затем порезала себя ножом.
- Судом установлено, что в ноябре 2019 года Осецкая на почве внезапно возникшего личного неприязненного отношения к своей бабушке в результате ссоры с последней с целью убийства металлической частью топора нанесла 11 ударов по голове и туловищу потерпевшей, - сообщили в Кемеровском районном суде Кемеровской области.
Перед убийством бабушка и внучка поругались. Пенсионерка говорила девушке, что та должна устроиться на работу. В свою очередь, преступница упрекала бабушку в том, что та дает деньги ее ребенку без спросу.
А после события разворачивались следующим образом: убийца отправилась в лес через дорогу, где провела 40 минут. Там она себя поранила.
Осецкая признала свою вину и раскаялась на суде. Добавим, что она сама пришла в полицию и рассказала о том, что сделала. Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU