В Кемерове изменилась схема пофазного разъезда на перекрестке
В Кемерове специалисты разработали новую схему пофазного разъезда на одном из городских перекрестков. Это позволит сократить пробки.
Речь идет о пересечении Кузнецкого проспекта и Автозаводской улицы. Автолюбителей просят внимательно ознакомиться с этой схемой и учитывать нововведение при ведении транспорта.
- Схему разработали специалисты Центра организации дорожного движения. Такое решение позволит снизить время транспортных задержек для автомобилей, движущихся по проспекту Кузнецкому от улицы Федоровского в направлении улиц 2-й Камышинской и Автозаводской, — пояснили в администрации Кемерова.
ИСТОЧНИК KP.RU