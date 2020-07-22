22 Июль 2020 2020-07-22T11:43:59+03:00

В Кемерове изменилась схема пофазного разъезда на перекрестке. Фото: администрация города Кемерово

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В Кемерове специалисты разработали новую схему пофазного разъезда на одном из городских перекрестков. Это позволит сократить пробки.

Речь идет о пересечении Кузнецкого проспекта и Автозаводской улицы. Автолюбителей просят внимательно ознакомиться с этой схемой и учитывать нововведение при ведении транспорта.

- Схему разработали специалисты Центра организации дорожного движения. Такое решение позволит снизить время транспортных задержек для автомобилей, движущихся по проспекту Кузнецкому от улицы Федоровского в направлении улиц 2-й Камышинской и Автозаводской, — пояснили в администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU