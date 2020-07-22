Трассу под Кемеровом перекрыли из-за разлитого масла

22 Июль 2020 2020-07-22T12:16:05+03:00

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Трассу под Кемеровом перекрыли из-за случившегося ДТП. На участке дороги разлилось масло.

Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла днем 22 июля примерно в 14:00. По автодороге «Обход города Кемерово» ехал водитель за рулем автомобиля Интернационал с цистерной. Из-за превышения скорости ему не удалось справиться с управлением транспорта. В итоге на 11 километре автодороги грузовик опрокинулся на повороте.

В аварии никто не пострадал. Однако в настоящий момент там устраняются последствия инцидента, в том числе – разлитое масло. Движение транспорта по данному участку ограничено.Объехать можно по автодороге «Кемерово-Промышленная», либо по участку Р-255 «Сибирь» от Топкинского кольца до города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU