Кузбассовец пытался утопить угнанный автомобиль

22 Июль 2020 2020-07-22T13:52:36+03:00

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В Беловском районе осудят 21-летнего парня, который угнал автомобиль. После неудачной попытки его утопить, он поджег машину.

Еще летом 2019 года в полицию обратился житель Белова, у которого с парковки пропал ВАЗ-2114. Полицейские нашли машину в водоеме. На автомобиле также были следы горения. От огня пострадали корпус и салон машины, ходовые детали двигателя.

Полиция начала искать подозреваемого и спустя время задержала парня. Оказалось, что он гулял по городу ночью пьяный и увидел машину с ключом в двери. Тогда он сел в нее, чтобы покататься. Однако во время поездки он понял, что стал преступником и решил избавиться от машины.

Он спустил машину с берега, чтобы утопить, но под воду ушли лишь колеса. Тогда он поджег автомобиль. Эксперты пришли к выводу, что ВАЗ восстановлению не подлежит. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.

- Сейчас дело направлено в суд. Максимальное наказание за повреждение чужого имущества составляет пять лет лишения свободы. За угон данного автомобиля суд уже вынес ему приговор в виде одного года лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU