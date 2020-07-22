2020-07-22T13:52:36+03:00
Общество

Кузбассовец пытался утопить угнанный автомобиль

В итоге он его поджег
Лия Гараева
Поделиться:
Кузбассовец пытался утопить угнанный автомобильКузбассовец пытался утопить угнанный автомобильФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Беловском районе осудят 21-летнего парня, который угнал автомобиль. После неудачной попытки его утопить, он поджег машину.

Еще летом 2019 года в полицию обратился житель Белова, у которого с парковки пропал ВАЗ-2114. Полицейские нашли машину в водоеме. На автомобиле также были следы горения. От огня пострадали корпус и салон машины, ходовые детали двигателя.

Полиция начала искать подозреваемого и спустя время задержала парня. Оказалось, что он гулял по городу ночью пьяный и увидел машину с ключом в двери. Тогда он сел в нее, чтобы покататься. Однако во время поездки он понял, что стал преступником и решил избавиться от машины.

Он спустил машину с берега, чтобы утопить, но под воду ушли лишь колеса. Тогда он поджег автомобиль. Эксперты пришли к выводу, что ВАЗ восстановлению не подлежит. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.

- Сейчас дело направлено в суд. Максимальное наказание за повреждение чужого имущества составляет пять лет лишения свободы. За угон данного автомобиля суд уже вынес ему приговор в виде одного года лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовца осудят за кражу двух тонн металла с кладбища
Кузбассовец пытался утопить угнанный автомобиль
Стало известно, где нашли двух пропавших подростков из Кузбасса
Трассу под Кемеровом перекрыли из-за разлитого масла
В Кемерове изменилась схема пофазного разъезда на перекрестке
В Кузбассе девушка зарубила топором бабушку и порезала себя ножом
В Кемерове на предприятии не проверяли на радиацию грузы
В Кемерове машина сбила 57-летнего велосипедиста
В Кузбассе 60 пациентов с коронавирусом выздоровели
Междуреченск стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом
В каких территориях Кузбасса выявили 64 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе еще у 64 человек обнаружили коронавирус
Названы причины смерти двух пациентов с коронавирусом в Кузбассе
Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе
В Кузбассе три человека получили травмы в перевернувшемся УАЗе
В Кузбассе на шахте травмировался рабочий
В Кемерове провели более 4,5 тысячи рейдов по соблюдению масочного режима
В Кемерове начали ремонтировать внеплановые дороги и тротуары
В Кузбассе прекращены поиски пропавших подростков
Почти 30 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона
Власти объяснили высокую заболеваемость ВИЧ в Кузбассе
Кемеровчанка снялась голой на фоне стелы «Кузбасс»