2020-07-23T04:28:57+03:00
Общество

В Кузбассе неделю ищут пропавшую молодую девушку

Родственники ищут 21-летнюю Светлану
Лия Гараева
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В Кузбассе неделю ищут пропавшую молодую девушку. Фото: "Лиза Алерт"/"Вконтакте"В Кузбассе неделю ищут пропавшую молодую девушку. Фото: "Лиза Алерт"/"Вконтакте"
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В Кемеровской области без вести пропала молодая девушка. Родные и близкие уже больше недели не знают, где находится 21-летняя Светлана Мезинова.

Девушка живет в Прокопьевске. Она ушла из дома 15 июля и больше не выходила на связь со своими родственниками.

О пропаже Светланы в соцсети сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт». Они разместили фотографию девушки, ее приметы, а также они отметили, что она может нуждаться в медицинской помощи.

Рост Светланы составляет 163 сантиметра, у нее телосложение худощавое, волосы темно-русые до плеч и серо-голубые глаза. В день пропажи она вышла из дома в сине-розовой полосатой кофте, черных спортивных брюках и кроссовках.

Если вы что-либо знаете о том, где сейчас Светлана, или видели ее после 15 июля, сообщите об этом по телефонам волонтерам или полиции. Любая информация может помочь в поиске.

Телефоны для связи: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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