Замгубернатора Кузбасса сказал, почему реки в регионе мутные
Заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов рассказал, почему в области реки стали мутными. Он подчеркнул, что в последние два года ситуация обострилась.
В своем Instagram Андрей Панов написал по этому поводу пост .Он связывает проблему с увеличением объема золотодобычи практически в три раза.
«В Тисульском районе в 2017 году было добыто 176 килограммов золота, в 2018-м - уже 370 килограммов, а по итогам 2019 года показатель составил 551 килограмм», - написал Андрей Панов в Instagram.
Еще замгубернатора отметил, что в 2019 году на Кие пресекли незаконную золотодобычу. Однако ущерб природе был значительным. Теперь из шурфов в реку вымывает глину, когда идет дождь.
- С начала года не выдаются лицензии на геологоразведку золота по заявительному принципу. Раньше это была достаточно простая процедура - лицензию получали без аукциона, просто по заявке. И, к сожалению, при геологоразведке нередки были случаи попутной добычи золота с нарушением экологических норм, - сообщил Панов.
ИСТОЧНИК KP.RU