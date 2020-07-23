Автобус насмерть сбил пенсионерку в Кузбассе

23 Июль 2020 2020-07-23T06:57:14+03:00

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В Кузбассе автобус сбил пенсионерку. Женщина погибла на месте.

ДТП произошло в среду, 22 июля, около 17.55 в Березовском, на улице Кочубея. Как было установлено, 75-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал водитель автобуса ПАЗ-32053. В результате от полученных травм пенсионерка скончалась до приезда бригады медиков.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве добавили, что за шесть месяцев 2020 года в регионе зарегистрированы 84 ДТП, причиной которых стало нарушение правил проезда пешеходных переходов. В них один человек погиб, 84 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU