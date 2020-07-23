23 Июль 2020 2020-07-23T07:16:20+03:00

Число умерших от коронавируса в Кузбассе достигло 21 Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки скончалась еще одна пациентка

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В Кузбассе на утро 23 июля число умерших от коронавируса достигло 21 человек. за минувшие сутки скончалась еще одна пациентка.

Как сообщили в штабе, погибшая проживала в Новокузнецке. Болезнь у нее протекала протекала на фоне сахарного диабета и сердечно-сосудистой патологии

Также стало известно, что заболевание выявлено еще у 67 человек. Таким образом, общее число заболевших в области с середины марта составило 3050.

За прошедшие сутки 60 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1694 человека.

— Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1335 больных коронавирусом, - сообщищи в оперативном штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5280 человек

ИСТОЧНИК KP.RU