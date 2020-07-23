Кемеровчанин украл портрет Амана Тулеева с доски почета

23 Июль 2020 2020-07-23T08:43:10+03:00

В Кемерове с доски почета украли портреты Тулеева и Михайловf. Фото: инцидент Кемерово/ vk.com

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В Кемерове вандалы украли с доски почета портреты бывшего губернатора Амана Тулеева и бывшего мэра областной столицы Владимира Михайлова. Инцидент произошел в ночь на четверг, 23 июля.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, около 2.00 в полицию поступило четыре сообщения о том, что неизвестный повредил стелу с портретами почетных граждан города Кемерово, установленную на улице Дзержинского. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, вандал не только снял два портрета, но и разбил несколько фонарей декоративной подсветки.

-В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что конструкцию повредил 20-летний житель города Кемерово, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время полицейские выясняют мотивы противоправного деяния. Устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU