В Кузбассе двухлетний ребенок отравился каплями для носа Фото: Александр ГЛУЗ

В Кузбассе двухлетний ребенок тяжело отравился каплями для носа. Его срочно доставили в медучреждение.

Информация об инциденте появилась в одном из городских пабликов Ленинска-Кузнецкого. Автор поста сообщил, что малыш принял ударную дозу нафтизина. Родители, увидев, что ребенок стал вялым, срочно обратились за помощью к медикам. Прибывшие на место происшествия врачи экстренно госпитализировали его с признаками отравления.

- Вчера в Ленинске-Кузнецком ребенок 2018 года рождения выпил капли от насморка, - подтвердили информацию в Кузбасском центре медицины катастроф. - В тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимацию, где провел ночь. Сегодня ребенок будет переведен в общее отделение, его жизни ничего не угрожает.