2020-07-23T10:25:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Кузбасса сообщили об обязательном 14-дневном карантине для приезжающих из других регионов

В области продолжает действовать режим повышенной готовности
Мария КОЛОСОВА
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Власти Кузбасса сообщили об обязательно 14-дневном карантине для приезжающих из других регионовВласти Кузбасса сообщили об обязательно 14-дневном карантине для приезжающих из других регионовФото: Анастасия КУЛАГИНА
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Кузбасские власти сообщили о том, что для въезжающих из других регионов по-прежнему действует обязательный двухнедельный карантин. В области пока не снят режим повышенной готовности.

Вопрос о возможности выехать за пределы Кузбасса, например в Новосибирск или на Алтай, и благополучно вернуться обратно задала одна из жительниц в соцсетях губернатора. Ответ ей дали специалисты министерства транспорта.

- Граждане, приехавшие в Кемеровскую область из других регионов России, все еще получают постановление об изоляции на 14 дней. Данная мера принята исключительно для защиты здоровья населения. Указанные ограничения будут действовать до прекращения режима «Повышенная готовность» в Кемеровской области. Снятие режима «Повышенная готовность» зависит от многих составляющих: эпидемиологической обстановки в Кемеровской области, от эпидемиологической обстановки в регионах, из которых прибывают люди, от соблюдения дисциплины населением. Режим «Повышенная готовность» в Кемеровской области в настоящее время продлен до 26 июля, - сообщили в ведомстве.

Также специалисты попросили при планировании поездок в другой регион с пониманием отнестись к необходимости ограничительных мер.

Добавим, что на изоляцию не отправляют тех, кто прибывает в Кузбасс самолетом из пяти городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Анапы, Симферополя и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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