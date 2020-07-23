В Кузбассе двое подростков чуть не пустили поезд под откос
В Кузбассе двое подростков устроили рискованные игры на железнодорожных путях, в результате чего с путей мог сойти поезд. За опасным занятием их застали работники железной дороги.
В линейный отдел полиции поступило сообщение от дежурной станции Яя, что на станции Анжерская подростки накладывают камни на рельсы железнодорожного моста.
Как установили полицейские, это были школьники 12 и 14 лет, которые ходили купаться без сопровождения взрослых, а на обратном пути устроили опасные игры на мосту через реку Яя.
- Оба несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в территориальном отделе полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили ребятам о правилах поведения на железной дороге и об опасностях, которые возникают в результате нарушения этих правил, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД.
Родителей подростков привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.
ИСТОЧНИК KP.RU