2020-07-23T10:27:58+03:00
Общество

В Кузбассе двое подростков чуть не пустили поезд под откос

За опасными играми их застали работники железной дороги
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе двое подростков чуть не пустили поезд под откосВ Кузбассе двое подростков чуть не пустили поезд под откосФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе двое подростков устроили рискованные игры на железнодорожных путях, в результате чего с путей мог сойти поезд. За опасным занятием их застали работники железной дороги.

В линейный отдел полиции поступило сообщение от дежурной станции Яя, что на станции Анжерская подростки накладывают камни на рельсы железнодорожного моста.

Как установили полицейские, это были школьники 12 и 14 лет, которые ходили купаться без сопровождения взрослых, а на обратном пути устроили опасные игры на мосту через реку Яя.

- Оба несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в территориальном отделе полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили ребятам о правилах поведения на железной дороге и об опасностях, которые возникают в результате нарушения этих правил, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД.

Родителей подростков привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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