Власти Кемерова ответили на просьбу жителей отменить повышение платы за ЖКУ на 15 процентов

23 Июль 2020 2020-07-23T11:12:22+03:00

Власти Кемерова ответили на просьбу жителей отменить повышение платы ЖКУ на 15 процентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Оно начнет действовать с 1 сентября

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Депутаты горсовета города Кемерово ответили на просьбу местного жителя отменить повышение тарифов за ЖКУ на 15 процентов. Напомним, что оно начинает действовать с 1 сентября.

В онлайн-приемную горсовета обратился кемеровчанин, который попросил отменить повышение тарифов «в связи с необоснованно большой уже действующей оплатой». Ответ ему дал председатель городского Совета Николай Сенчуров.

Он пояснил, что размер платы за коммуналку для граждан рассчитывается исходя из тех тарифов, которые устанавливаются законодательством. Регулированием цен и тарифов на территории области занимается Региональная энергетическая комиссия.

«Повышение совокупного платежа за коммунальные услуги с 01.09.2020 связано с применением предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствии с постановлением губернатора […]. Данное постановление принято в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации.

С учетом изложенного, поскольку органы местного самоуправления не наделены соответствующими полномочиями, выполнить изложенные в Вашем обращении требования не представляется возможным», - говорится в официальном ответе кемеровчанину.

Также Николай Сенчуров напомнил, что жителям областного центра оказывается социальная поддержка на оплату услуг ЖКХ за счет бюджета города.

- Все жители города Кемерово - наниматели и собственники жилых помещений фактически производят оплату коммунальных услуг в пониженном размере. В существующих условиях дефицита бюджета города возможно только частичное сохранение данной меры социальной поддержки, - добавил председатель горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU