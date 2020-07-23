23 Июль 2020 2020-07-23T12:31:53+03:00

В Кемерове против УК завели уголовное дело после травмы ребенка на качелях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кемерове против управляющей компании завели уголовное дело после травмирования ребенка на качелях. Инцидент произошел в июне этого года.

По версии следствия, 10-летний мальчик качался на качелях во дворе жилого дома в Кировском районе, когда внезапно конструкция опрокинулась. В результате ребенок разбил голову, и родители отвезли его в больницу.

Проведенная проверка показала, что работники УК неоднократно составляли акты обследования детской площадки. При этом в документах было отражено, что качели не соответствуют требованиям безопасности, однако каких-либо мер к их демонтажу или приведению в безопасное состояние не предпринималось.

- В управляющей компании истребована необходимая документация для изучения и установления объективной истины по делу. Проводятся строительно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - В настоящее время идут необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU