2020-07-23T13:40:54+03:00
Общество

В Кузбассе ритуальщики хотели похоронить усопшего в чужой могиле

За это они стали фигурантами уголовного дела
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе ритуальщики хотели похоронить усопшего в чужой могилеВ Кузбассе ритуальщики хотели похоронить усопшего в чужой могилеФото: Алексей ФОКИН
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В Кузбассе ритуальщики решили облегчить себе жизнь и похоронить усопшего в чужой могиле. За это они предстанут перед судом.

В марте в полицию Ленинска-Кузнецкого обратилась местная жительница и сообщила, что на кладбище неизвестные повредили могилу ее недавно умершей матери. Вскоре стражи порядка установили и задержали подозреваемых - ими оказались 37-летний и 33-летний местные жители, которые подрабатывали в одном из похоронных агентств. Против них было возбуждено уголовное дело.

- В ходе дознания установлено, что обвиняемые получили заказ на захоронение невостребованного тела. Чтобы облегчить себе работу, они не стали копать новую могилу, а вскрыли свежее захоронение, где несколько дней назад была похоронена мать заявительницы, планируя положить туда второй гроб, однако сделать этого не успели, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы дела переданы в суд, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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