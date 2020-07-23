2020-07-23T15:28:25+03:00
Общество

В Кузбассе работникам разреза «Инской» выплатили 30 миллионов рублей

Они пошли в счет погашения долгов по зарплате
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Кузбассе работникам разреза «Инской» выплатили 30 миллионов рублейВ Кузбассе работникам разреза «Инской» выплатили 30 миллионов рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе работникам разреза «Инской» выплатили 30 миллионов рублей долгов по зарплате. Нарушения прав коллектива в ходе проверки выявила прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, в АО «Разрез «Инской» установлена задолженность по заработной плате за май перед 793 работниками на сумму свыше 30 миллионов рублей. В связи с этим директору вынесено представление и поручено устранить нарушения.

В результате принятых мер задолженность была полностью погашена.

Как сообщили в прокуратуре области, еще раньше по представлению прокурора Беловского района руководитель и юрлицо привлечены к административной ответственности за нарушения трудового законодательства. Им назначены штрафы в размере 12 и 40 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медведь напал на домашний скот еще в одном районе Кузбасса
В Кузбассе работникам разреза «Инской» выплатили 30 миллионов рублей
В Кузбассе президента научно-производственной компании подозревают в присвоении 12 миллионов рублей
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года составила 2,8 миллиарда рублей
Директор кафе в Шерегеше отделался штрафом за сошедший на туристов с крыши снег
В Кузбассе ритуальщики хотели похоронить усопшего в чужой могиле
Пожарные съехались к ТРЦ «Лапландия» в Кемерове
В Кемерове против УК завели уголовное дело после травмы ребенка на качелях
Двое детей выпали с балкона четвертого этажа в Кузбассе
Власти Кемерова ответили на просьбу жителей отменить повышение платы за ЖКУ на 15 процентов
Стали известны подробности строительства ТЦ на Притомском в Кемерове
В Кузбассе двое подростков чуть не пустили поезд под откос
Власти Кузбасса сообщили об обязательном 14-дневном карантине для приезжающих из других регионов
Появилось видео кражи портрета Амана Тулеева с Доски почета в Кемерове
В Кузбассе двухлетний ребенок отравился каплями для носа
Кемеровчанин украл портрет Амана Тулеева с Доски почета
В каких городах обнаружено 67 новых случаев заражения COVID-19
У 67 пациентов в Кузбассе выявлен коронавирус
Число умерших от коронавируса в Кузбассе достигло 21
Из Кемерова запустили новый авиарейс в Сочи
Автобус насмерть сбил пенсионерку в Кузбассе
Кузбасские приставы закрыли стоматологию из-за неучтенных наркотиков
Замгубернатора Кузбасса сказал, почему реки в регионе мутные
В Кузбассе неделю ищут пропавшую молодую девушку
В кузбасской больнице в изолирующей капсуле транспортируют больных коронавирусом
Кузбассовца осудят за кражу двух тонн металла с кладбища
Кузбассовец пытался утопить угнанный автомобиль