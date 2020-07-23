23 Июль 2020 2020-07-23T15:28:25+03:00

Они пошли в счет погашения долгов по зарплате

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе работникам разреза «Инской» выплатили 30 миллионов рублей долгов по зарплате. Нарушения прав коллектива в ходе проверки выявила прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, в АО «Разрез «Инской» установлена задолженность по заработной плате за май перед 793 работниками на сумму свыше 30 миллионов рублей. В связи с этим директору вынесено представление и поручено устранить нарушения.

В результате принятых мер задолженность была полностью погашена.

Как сообщили в прокуратуре области, еще раньше по представлению прокурора Беловского района руководитель и юрлицо привлечены к административной ответственности за нарушения трудового законодательства. Им назначены штрафы в размере 12 и 40 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU