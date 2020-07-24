2020-07-24T06:52:23+03:00
Общество

В Новокузнецке перекроют кольцо для машин

Это связано с ремонтом дороги
Лия Гараева
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В Новокузнецке ограничат движение на кольцеВ Новокузнецке ограничат движение на кольце
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В Новокузнецке в ночь с 24 на 25 июля будет ограничено движение для автомобилей на кольце. Это связано с ремонтом дороги.

- В связи с проведением работ по укладке асфальтового полотна на трамвайных путях и примыкающих участках дорожного полотна на развязке улицы Кирова, проспектов Бардина, Кузнецкстроевского и Октябрьского в ночь с 24 на 25 июля будет введено ограничение движения для проезда автотранспорта, - сообщили в управлении по транспорту и связи города Новокузнецка.

Работы начнутся в 10 часов вечера 24 июля и завершатся в 6 утра на следующий день. За это время планируют демонтировать тротуарную плитку, подсыпать верхнее строение пути и уложить асфальт.

Однако горожан предупредили, что общественный транспорт продолжит свою работу. В это время он будет передвигаться объездными путями.

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС: 740-195 либо по многоканальному телефону автоматической системы информирования пассажиров: 328-121.

ИСТОЧНИК KP.RU

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