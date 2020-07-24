2020-07-24T06:53:39+03:00
Общество

В Кемерове сносят два опасных здания

В областном центре продолжаются работы по демонтажу брошенных объектов
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове сносят два опасных здания. Фото: Илья Середюк/ InstagramВ Кемерове сносят два опасных здания. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове сносят два здания, продставляющие опасность для людей. В областном центре продолжаются работы по демонтажу ветхих и заброшенных строений.

«По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева продолжаем работы по демонтажу сооружений, которые не подлежат восстановлению, - сообщил в своем Instagram мэр города Илья Середюк. - Сейчас ведем демонтаж шести объектов, среди которых брошенные здания по улице Спасательной, 1б и улице Угловой, 141».

Илья Середюк отметил, что в настоящее время из 57 объектов, которые подлежат сносу, демонтировано уже 37. На оставшихся 20 работы будут завершены до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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