2020-07-24T06:55:36+03:00
Общество

В Кузбассе коллекторов оштрафовали за унижение должника в СМС

Они отправляли сообщения с нецензурной бранью
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе коллекторов оштрафовали за унижение должника в смс. Фото: УФССП России по Кемеровской областиВ Кузбассе коллекторов оштрафовали за унижение должника в смс. Фото: УФССП России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кузбассе коллекторское бюро наказали штрафом за унижение должника. Мужчине приходили СМС-сообщения с нецензурной бранью.

К приставам обратился житель города Кемерово, который ранее заключил договор с микрофинансовой организацией, но свои обязательства по нему выполнить не смог. Тогда кредитная организация для возврата долга привлекла коллекторское бюро, зарегистрированное в Красноярске.

Проверка со стороны УФССП по Кузбассу показала, что коллекторы при общении с должником действовали с нарушениями.

- Сотрудники коллекторского агентства осуществляли взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров и текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи с использованием телефонного номера, зарегистрированного за физическим лицом, а также оказывали психологическое давление на должника, использовали выражения, унижающие его честь и достоинство, - рассказали в ведомстве.

Права мужчины защитил суд. Он признал организацию виновной в нарушении деятельности по возврату долгов и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция задержала в кемеровском аэропорту пьяного дебошира
Оперштаб назвал территории, где выявлены 68 новых заболевших коронавирусом
У кузбасских выпускников стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ
Полиция проводит проверку по факту гибели медоносных пчел в Кузбассе
Рекордное число пациентов вылечилось от коронавируса в Кузбассе 24 июля
В Кузбассе еще 68 человек заболели коронавирусом
В Кузбассе возобновилось автобусное сообщение с соседними регионами
В Кузбассе коллекторов оштрафовали за унижение должника в СМС
В Кемерове сносят два опасных здания
В Новокузнецке перекроют кольцо для машин
Кузбассовец получил ожоги и умер из-за сварщика
В Кузбассе пропал молодой парень
В Кузбассе осудят 17-летнюю девушку, уговорившую друга торговать наркотиками
Медведь напал на домашний скот еще в одном районе Кузбасса
В Кузбассе работникам разреза «Инской» выплатили 30 миллионов рублей
В Кузбассе президента научно-производственной компании подозревают в присвоении 12 миллионов рублей
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года составила 2,8 миллиарда рублей
Директор кафе в Шерегеше отделался штрафом за сошедший на туристов с крыши снег
В Кузбассе ритуальщики хотели похоронить усопшего в чужой могиле
Пожарные съехались к ТРЦ «Лапландия» в Кемерове