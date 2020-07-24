В Кузбассе коллекторов оштрафовали за унижение должника в СМС
В Кузбассе коллекторское бюро наказали штрафом за унижение должника. Мужчине приходили СМС-сообщения с нецензурной бранью.
К приставам обратился житель города Кемерово, который ранее заключил договор с микрофинансовой организацией, но свои обязательства по нему выполнить не смог. Тогда кредитная организация для возврата долга привлекла коллекторское бюро, зарегистрированное в Красноярске.
Проверка со стороны УФССП по Кузбассу показала, что коллекторы при общении с должником действовали с нарушениями.
- Сотрудники коллекторского агентства осуществляли взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров и текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи с использованием телефонного номера, зарегистрированного за физическим лицом, а также оказывали психологическое давление на должника, использовали выражения, унижающие его честь и достоинство, - рассказали в ведомстве.
Права мужчины защитил суд. Он признал организацию виновной в нарушении деятельности по возврату долгов и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU