Золотодобытчиков оштрафовали за загрязнение реки

24 Июль 2020 2020-07-24T09:35:53+03:00

Об этом сообщил замгубернатора Андрей Панов

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Одну из золотодобывающих компаний в Кузбассе оштрафовали за загрязнение реки. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Панов в своем Instagram.

По его словам, 23 июля была проведена проверка реки Большой Тулуюл в Тисульском районе. В ней приняли участие специалисты министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и полиция.

- Обследовали также реки Николка, Дмитриевка, Петропавловка - притоки Большого Тулуюла. Поводом стали данные космоснимков, на которых видно помутнение рек, - сообщил Андрей Панов. - Отработка месторождения россыпного золота на Большом Тулуюле ведется ООО «Сибресурс».

В ходе проверки выяснилось, что компания самовольно заняла водный объект, за что ей был выписан штраф.

- Материалы в кратчайшие сроки направят в Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, чтобы ведомство проверило, соблюдает ли ООО «Сибресурс» условия лицензии, - подчеркнул замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU