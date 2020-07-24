Заболел живот - оказалось, рак: у кузбассовца обнаружили 14-сантиметровую опухоль

24 Июль 2020 2020-07-24T09:59:30+03:00

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В кузбасском онкодиспансере провели операцию 30-летнему мужчине с раком прямой кишки. Проблемы со здоровьем у него начались еще весной 2019 года: появилась боль в животе и другие симптомы, которые могли указывать на серьезное заболевание. Однако к врачам мужчина обращаться не стал. Не насторожило его и то, что у одного из родителей был рак прямой кишки, а болезнь может передаваться по наследству.

Только весной этого года мужчина обратился к проктологу и получил направление в онкодиспансер. У него обнаружили опухоль длиной 14 сантиметров, которая уже дала метастазы. Курс лучевой терапии позволил уменьшить опухоль в два раза и провести операцию. Пациенту удалили часть пораженного опухолью кишечника, часть мочевого пузыря и мочеточник.

- Если бы пациент обратился год назад, все было бы по-другому, - говорит врач-онколог Владимир Пискунов. - Сейчас есть подозрение на метастазы в легких, удалена большая часть пораженного органа. Впереди - курс химиотерапии.

Появление злокачественной опухоли в таком молодом возрасте является редкостью, отмечают специалисты. Главную роль в этом случае играет генетическая предрасположенность.

ИСТОЧНИК KP.RU