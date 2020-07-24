2020-07-24T10:37:48+03:00
Общество

Кузбассовцы больше не смогут получить маткапитал в привычном виде

Сертификат теперь будет оформляться в электронном виде
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовцы больше не смогут получить маткапитал в привычном видеКузбассовцы больше не смогут получить маткапитал в привычном видеФото: Анастасия ОСИПОВА
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Жители Кузбасса больше не будут получать материнский капитал в привычном для них виде. Теперь сертификат переводится в электронную форму, напомнили сотрудники Кузбасского отделения Пенсионного фонда.

На сегодняшний день, начиная с 15 апреля, в регионе уже оформлено 3184 таких сертификата. При этом в случае необходимости можно получить на бумажном носителе копию сертификата, заверенную в ПФР.

В этом году размер материнского капитала за рождение или усыновление первого ребенка составляет 466 617 рублей. За рождение (усыновление), начиная с 2020 года, второго ребенка (или последующего, если право на материнский капитал ранее не возникло), его размер составляет 616 617 рублей. У семей, в которых второй ребенок родился до 2020 года, сумма сертификата на материнский капитал осталась прежней - 466 617 рублей (с учетом индексации).

Всего в этом году органами Пенсионного фонда оформлено 9870 сертификатов. Из них 5519 на первых детей и 4351 - на вторых и последующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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