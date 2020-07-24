Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 9 августа

24 Июль 2020 2020-07-24T12:32:46+03:00

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В Кузбассе до 9 августа продлен режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение подписано 24 июля.

В документе, который опубликован в электронном бюллетене правительства Кузбасса, также сообщается, что с 27 июля возобновляются медосмотры и диспансеризация детей и взрослых. Помимо этого, распоряжением вводится новый порядок заселения отдыхающих в санатории, гостиницы, иные места коллективного размещения на территории региона. Так, рекомендовано размещать не более двух гостей в номере. Исключение составляют случаи, когда отдыхающие являются членами одной семьи или сопровождающими.

Отдыхающие в санаториях и гостиницах Кузбасса обязаны подтвердить соответствующей справкой, что они не имели контакта с больными COVID-19 в течение 14 дней до заселения. Справка должна быть выдана медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда на отдых или оздоровление.

ИСТОЧНИК KP.RU