24 Июль 2020 2020-07-24T13:44:20+03:00

В Новокузнецке закрыли сауну с бассейном из-за угрозы коронавируса Фото: Виктория МИНАЕВА

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В Новокузнецке временно закрыли сауну с бассейном, которая нарушала требования режима повышенной готовности. Это выяснилось в ходе проверок, организованных Роспотребнадзором.

Как сообщили в ведомстве, ТД «Абсолют» по улице Трамвайной, 6 при оказании услуг не соблюдал ряд санитарных правил.

Лабораторные исследования воды в бассейне и воздухе показали превышение нормативов по содержанию хлора.

- Невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по приостановлению работы бассейнов влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, - отметили в ведомстве.

С учетом этого был составлен административный протокол, а также протокол о временном запрете деятельности.

Куйбышевский районный суд Новокузнецка, рассмотрев материалы дела, постановил закрыть бассейн с сауной на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU