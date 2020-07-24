2020-07-24T13:44:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новокузнецке закрыли сауну с бассейном из-за угрозы коронавируса

Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Новокузнецке закрыли сауну с бассейном из-за угрозы коронавирусаВ Новокузнецке закрыли сауну с бассейном из-за угрозы коронавирусаФото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

В Новокузнецке временно закрыли сауну с бассейном, которая нарушала требования режима повышенной готовности. Это выяснилось в ходе проверок, организованных Роспотребнадзором.

Как сообщили в ведомстве, ТД «Абсолют» по улице Трамвайной, 6 при оказании услуг не соблюдал ряд санитарных правил.

Лабораторные исследования воды в бассейне и воздухе показали превышение нормативов по содержанию хлора.

- Невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по приостановлению работы бассейнов влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, - отметили в ведомстве.

С учетом этого был составлен административный протокол, а также протокол о временном запрете деятельности.

Куйбышевский районный суд Новокузнецка, рассмотрев материалы дела, постановил закрыть бассейн с сауной на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности заболевания коронавирусом в детском лагере в Кузбассе
В Новокузнецке закрыли сауну с бассейном из-за угрозы коронавируса
В Кузбассе открыли два дополнительных обсерватора в Кемерове и Новокузнецке
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 9 августа
В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту кражи портрета Амана Тулеева с Доски почета
В лагере «Сибирская сказка» в Кузбассе обнаружили коронавирус
В Кузбассе возобновляются медосмотры и диспансеризация с 27 июля
Детские сады в Кузбассе оштрафовали почти на миллион рублей
В Кузбассе открыты 83 пляжа и места отдыха у воды
Кузбассовцы больше не смогут получить маткапитал в привычном виде
Заболел живот - оказалось, рак: у кузбассовца обнаружили 14-сантиметровую опухоль
За отдых в Кузбассе вернут 15 тысяч рублей
Золотодобытчиков оштрафовали за загрязнение реки