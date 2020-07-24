В Новокузнецке закрыли сауну с бассейном из-за угрозы коронавируса
В Новокузнецке временно закрыли сауну с бассейном, которая нарушала требования режима повышенной готовности. Это выяснилось в ходе проверок, организованных Роспотребнадзором.
Как сообщили в ведомстве, ТД «Абсолют» по улице Трамвайной, 6 при оказании услуг не соблюдал ряд санитарных правил.
Лабораторные исследования воды в бассейне и воздухе показали превышение нормативов по содержанию хлора.
- Невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по приостановлению работы бассейнов влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, - отметили в ведомстве.
С учетом этого был составлен административный протокол, а также протокол о временном запрете деятельности.
Куйбышевский районный суд Новокузнецка, рассмотрев материалы дела, постановил закрыть бассейн с сауной на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»