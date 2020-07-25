Власти рассказали, сколько аварийных домов в Кемерове подлежат сносу

25 Июль 2020 2020-07-25T04:15:50+03:00

На непригодные для жилья бараки горожане пожаловались мэру в соцсетях

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Кемеровские власти рассказали, сколько аварийных домов подлежит сносу. На непригодные для жилья бараки жители пожаловались мэру города Илье Середюку в соцсетях.

В пятницу, 24 июля, глава опубликовал в своем телеграм пост о том, что в областной столице продолжается снос полуразрушенных и опасных зданий. В одном из комментариев жительница Кемерова попросила снести бараки на улице Нахимова около военкомата.

- Люди там не живут, а выживают. Дождь на голову льет. Нечистоты с уличного туалета в подъезд текут! В общем, кошмар, - отмечает женщина.

В ответ в администрации пояснили, что сносу подлежат только многоквартирные дома, признанные аварийными в установленном законом порядке. Таких в городе, по состоянию на 14 июля 2020, насчитывается 398. При этом 16 домов расположены как раз на улице Нахимова.

-Дома № 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 58 признаны аварийными в 2016 году; дома № 137, 33, 35, 35а признаны аварийными в 2018 году; дома № 56, 60, 279 признаны в 2019 году, - пояснили в мэрии. - Данные дома включены в реестр многоквартирных домов города Кемерово, подлежащих сносу.

Также власти пояснили, что с 2019 года финансируется переселение жителей тех домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Завершить его планируется до 2025 года.

-Вопрос о сроках расселения и сноса домов, признанных аварийными после 01.01.2017, будет решаться по мере принятия на федеральном уровне соответствующих нормативных актов, регулирующих снос и расселение таких домов, а также поступления средств на данные цели, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU