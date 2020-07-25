В Кузбассе соседка подсунула пенсионерке купюру банка приколов

25 Июль 2020 2020-07-25T06:50:16+03:00

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В Кузбассе женщина подсунула своей соседке купюру банка приколов. Против нее возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. В марте в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка и сообщила, что неизвестные похитили у нее пять тысяч рублей. Взамен купюры ей оставили фальшивку – банкноту банка приколов.

Как выяснили стражи порядка, накануне к потерпевшей приходила по ее просьбе соседка, чтобы помочь посчитать накопленные сбережения. После этого обнаружилось, что одна из купюр в кошельке ненастоящая.

Подозреваемую 36-летнюю женщину вскоре задержали, против нее было возбуждено уголовное дело.

-В ходе следствия фигурантка призналась, что при пересчете чужих сбережений незаметно подменила банкноту достоинством в 5000 рублей на билет банка приколов. Настоящую купюру обвиняемая потратила, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил злоумышленнице восемь месяцев лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU