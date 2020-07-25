Еще 75 пациентов заболели коронавирусом в Кузбассе
По состоянию на утро 25 июля еще у 75 человек выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный межведомственный штаб области.
Также 104 пациента были выписаны из больниц – их тесты показали отрицательные результаты. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились уже 1904 человека.
— Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1268 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5545 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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