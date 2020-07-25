Оперативный штаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом

25 Июль 2020 2020-07-25T08:24:17+03:00

На утро 25 июля заразилось еще 75 человек

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В оперативном штабе области рассказали, в каких территориях появились новые заболевшие коронавирусом. Данные приводятся на 25 июля.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 26, Междуреченск – 18, Кемерово – 13, Новокузнецкий район – четыре, Осинники – три, по два в Киселевске и Прокопьевске. Также по одному заболевшему выявлено в Анжеро-Судженске, Калтане, Краснобродском, Мысках, Кемеровском и Промышленновском муниципальных округах, Таштагольском районе.

Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших достигло 3193 человек, вылечились 1904 человека, в том числе, 104 – за прошедшие сутки. Ранее скончался 21 пациент.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 1268 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5545 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU