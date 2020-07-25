В Новокузнецке рецидивист отобрал у прохожего сумку с деньгами и ключами
В Новокузнецке рецидивист напал на прохожего и украл у него сумку с деньгами и ключами. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.
В дежурную часть полиции обратился 46-летний мужчина, который сообщил, что на улице на него напали. Неизвестный ударил свою жертву, отобрали сумку и скрылся.
Сумма ущерба составила 5,4 тысячи рублей.
Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 24-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичные преступления.
-Грабитель на улице подошел к прохожему и потребовал деньги, а получив отказ, ударил его, забрал чужое имущество и скрылся. Похищенные деньги злоумышленник потратил на алкоголь, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сейчас задержанный заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU