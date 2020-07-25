25 Июль 2020 2020-07-25T10:08:11+03:00

В Новокузнецке рецидивист отобрал у прохожего сумку с деньгами и ключами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке рецидивист напал на прохожего и украл у него сумку с деньгами и ключами. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

В дежурную часть полиции обратился 46-летний мужчина, который сообщил, что на улице на него напали. Неизвестный ударил свою жертву, отобрали сумку и скрылся.

Сумма ущерба составила 5,4 тысячи рублей.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 24-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичные преступления.

-Грабитель на улице подошел к прохожему и потребовал деньги, а получив отказ, ударил его, забрал чужое имущество и скрылся. Похищенные деньги злоумышленник потратил на алкоголь, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас задержанный заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU