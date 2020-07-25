2020-07-25T12:21:01+03:00
Общество

Замгубернатора Андрей Панов проверил горящий отвал под Апанасом

Он сообщил о состоянии грунта
Мария КОЛОСОВА
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Замгубернатора Андрей Панов проверил горящий отвал под Апанасом. Фото: Андрей Панов/ InstagramЗамгубернатора Андрей Панов проверил горящий отвал под Апанасом. Фото: Андрей Панов/ Instagram
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Заместитель губернатора Андрей Панов 24 июля на юге Кузбасса, где проверил горящий отвал недалеко от поселка Апанас. Он оценил текущее состояние грунта.

Как отметил Андрей Панов, отвал остался после ликвидированного угольного предприятия. Он уже более десятка лет дымит рядом с поселком.

-Проверили ситуацию с нагревом грунтов и состоянием отвала. Открытого источника огня нет, задымления тоже, но при этом на отдельных блоках отвала из трещин идет тепло. Это говорит о продолжающемся в глубине отвала нагреве, - сообщил замгубернатора в своем Instagram.

Также он уточнил, что разработан проект на охлаждение отвала и определен источник финансирования работ. Сейчас администрация Новокузнецкого района завершает конкурс по выбору подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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