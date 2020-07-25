В Кемерове завершен второй этап строительства президентского кадетского училища
В Кемерове завершен второй этап строительства президентского кадетского училища. Об этом в субботу, 25 июля сообщили областные власти.
На данный момент уже построены два жилых корпуса, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном. Строители завершают благоустройство территории возле новых корпусов.
-Важно создать кадетам, которые впервые надолго покинули родной дом, комфортные условия для жизни и обучения. Чтобы решить эту задачу, на строительстве новых корпусов кадетского училища ежедневно работали более 420 человек и 35 единиц техники. Строительство завершили в срок, 1 сентября жилые корпуса и спорткомплекс примут учащихся, - отметил губернатор Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU