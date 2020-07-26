В Кузбассе водитель БЕЛАЗа оборвал линию электропередачи

26 Июль 2020 2020-07-26T07:30:45+03:00

Мужчина не пострадал, но оставил без света потребителей

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В Кузбассе водитель БЕЛАЗа оборвали линию электропередачи. Мужчина не пострадал, но оставил без света потребителей.

Инцидент произошел в субботу, 26 июля, Беловском районе около 11.54. Энергетикам поступил сигнал, что на ЛЭП напряжением 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская 1 и 2 произошел сбой. В результате без электроснабжения остались потребители Салаира и Гурьевского муниципального округа. С помощью оперативных переключений уже в 12.03 удалось снова подключить к работе одну линию и запитать потребителей.

По приезду на места происшествия, специалисты обнаружили, что что под ЛЭП стоит БЕЛАЗ.

-Как выяснилось, водитель большегрузного многотонного автомобиля (принадлежит разрезу «Шестаковский») в нарушение всех правил, двигался не по специальной технологической дороге. В результате, проезжая под ВЛ напряжением 110 кВ, оборвал провод одной цепи и зацепил вторую цепь линии. К счастью, водитель успел покинуть транспортное средство и не пострадал, - сообщили в пресс-службе Кузбасского филиала Россети Сибирь.

Энергетики приступили к ремонтным работам на второй линии, панировались, что нормальное электроснабжение должно было быть восстановлено к концу дня.

ИСТОЧНИК KP.RU