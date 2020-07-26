26 Июль 2020 2020-07-26T07:23:37+03:00

За сутки в Кузбассе еще у 67 человек выявили коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Оперативный штаб опубликовал актуальную статистику на 26 июля по коронавирусу в Кузбассе. За последние сутки у 67 человек выявили инфекцию на территории региона. В настоящее время в больницах получают медицинскую помощь 1283 пациента.

- Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в оперштабе.

В настоящее время их изолировали, а тех, с кем они контактировали, также будут проверять на наличие инфекции. С начала пандемии в Кемеровской области коронавирус выявили более чем у трех тысяч человек, а именно у 3260.

ИСТОЧНИК KP.RU