За сутки в Кузбассе еще у 67 человек выявили коронавирус
Оперативный штаб опубликовал актуальную статистику на 26 июля по коронавирусу в Кузбассе. За последние сутки у 67 человек выявили инфекцию на территории региона. В настоящее время в больницах получают медицинскую помощь 1283 пациента.
- Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в оперштабе.
В настоящее время их изолировали, а тех, с кем они контактировали, также будут проверять на наличие инфекции. С начала пандемии в Кемеровской области коронавирус выявили более чем у трех тысяч человек, а именно у 3260.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»