2020-07-26T07:23:37+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Кузбассе еще у 67 человек выявили коронавирус

Более тысячи человек лечатся в больницах
Лия Гараева
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За сутки в Кузбассе еще у 67 человек выявили коронавирусЗа сутки в Кузбассе еще у 67 человек выявили коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативный штаб опубликовал актуальную статистику на 26 июля по коронавирусу в Кузбассе. За последние сутки у 67 человек выявили инфекцию на территории региона. В настоящее время в больницах получают медицинскую помощь 1283 пациента.

- Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в оперштабе.

В настоящее время их изолировали, а тех, с кем они контактировали, также будут проверять на наличие инфекции. С начала пандемии в Кемеровской области коронавирус выявили более чем у трех тысяч человек, а именно у 3260.

ИСТОЧНИК KP.RU

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