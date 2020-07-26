В Кузбассе 52 пациента с коронавирусом выздоровели

26 Июль 2020 2020-07-26T07:38:13+03:00

Почти две тысячи человек вылечились от инфекции

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В Кемеровской области по информации на 26 июля от коронавирусной инфекции вылечились 52 пациента. Таким образом, общее число выздоровевших достигло почти двух тысяч, а именно 1956.

Все они сдали анализы на определение COVID-19. В лабораториях провели исследования, и результаты оказались отрицательными. В настоящее время переболевшие коронавирусом могут вернуться домой к своим родным и близким.

Как рассказали в оперативном штабе, сейчас на домашней 14-дневной изоляции находятся 5765 человек. К сожалению, за последние сутки еще на 67 пациентов увеличилось количество заболевших COVID-19. Их изолировали и поместили в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU