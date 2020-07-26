2020-07-26T08:05:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Кузбассе выявили 67 новых случая коронавируса

На 18 территориях нашли заболевших
Лия Гараева
Поделиться:
Где в Кузбассе выявили 67 новых случая коронавирусаГде в Кузбассе выявили 67 новых случая коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В оперштабе опубликовали статистику заражения коронавирусной инфекции на 26 июля на территории Кузбасса. Таким образом, на 18 территориях обнаружили 67 новых случая.

- В Кемерове 14 новых случаев коронавируса, в Междуреченске - 13, в Новокузнецке - 10, в Белове – семь, по три – в Мысках, Юрге, Яйском МР, по два – в Калтане, Осинниках, Промышленновском МО, по одному - в Анжеро-Судженске, Березовском, Прокопьевске, Новокузнецком МР, Таштагольском МР, Тисульском МР, Топкинском МО и Чебулинском МО, - сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано 3260 случаев коронавируса. Сейчас 1283 человека находятся под наблюдением медиков, а выздоровели уже 1956.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цивилев рассказал о строительстве в Кузбассе
Кемерово стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом
Где в Кузбассе выявили 67 новых случая коронавируса
В Кузбассе 52 пациента с коронавирусом выздоровели
За сутки в Кузбассе еще у 67 человек выявили коронавирус
Появилось видео допроса кемеровчанина, разместившего фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
В Юрге полицейские поймали распространителя «соли»
В Кузбассе водитель БЕЛАЗа оборвал линию электропередачи
Кемеровчанин опубликовал фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
В Новокузнецке реконструируют одну из старейших школ города
В Кемерове завершен второй этап строительства президентского кадетского училища
Замгубернатора Андрей Панов проверил горящий отвал под Апанасом
В воскресенье на Кузбасс обрушится град
В Новокузнецке рецидивист отобрал у прохожего сумку с деньгами и ключами
Коронавирус обнаружили еще в одном детском лагере в Кузбассе