Где в Кузбассе выявили 67 новых случая коронавируса

26 Июль 2020 2020-07-26T08:05:03+03:00

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В оперштабе опубликовали статистику заражения коронавирусной инфекции на 26 июля на территории Кузбасса. Таким образом, на 18 территориях обнаружили 67 новых случая.

- В Кемерове 14 новых случаев коронавируса, в Междуреченске - 13, в Новокузнецке - 10, в Белове – семь, по три – в Мысках, Юрге, Яйском МР, по два – в Калтане, Осинниках, Промышленновском МО, по одному - в Анжеро-Судженске, Березовском, Прокопьевске, Новокузнецком МР, Таштагольском МР, Тисульском МР, Топкинском МО и Чебулинском МО, - сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано 3260 случаев коронавируса. Сейчас 1283 человека находятся под наблюдением медиков, а выздоровели уже 1956.

ИСТОЧНИК KP.RU