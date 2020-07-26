В Кузбассе случилось ДТП с пассажирским автобусом
Автобус ехал из Новокузнецка
В Кузбассе случилось ДТП с пассажирским автобусом. Фото: nvkzdtp / Instagram
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В Кемеровской области вечером 25 июля случилась авария. Под Новокузнецком произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
В социальной сети Instagram появились кадры с места происшествия. Очевидцы сообщают, что автобус ехал из Новокузнецка в Таргай.
На кадрах видно, что участниками ДТП стали автобус Нефаз и автомобиль ГАЗ, которые столкнулись. На месте происшествия работали медики, полицейские и спасатели. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Также правоохранители выясняют, что стало причиной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU