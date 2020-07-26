В Кузбассе в аварии погиб пожилой мужчина

26 Июль 2020 2020-07-26T13:22:27+03:00

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В Кемеровской области в аварии погиб 70-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

Авария случилась 25 июля в поселке центральный Таштагольского района. Днем в 16:34 здесь столкнулись два автомобиля. По данным единой дежурно-диспетчерской службы в Таштагольском районе, погибший житель поселка Каз скончался еще до прибытия медиков скорой помощи. Также серьезные травмы получились еще две женщины. Одна из них – 59-летняя жительница Прокопьевска – сломала правую ключицу. Также у нее была ампутация пальца на левой кисти и многочисленные ушибы. Ее доставили в хирургическое отдеение. Еще одной пострадавшей стала 35-летняя кемеровчанка. Врачи осмотрели ее, диагностировали многочисленные ушибы и отпустили домой, назначив лечение.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Кузбассовцев просят быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU