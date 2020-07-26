2020-07-26T14:02:23+03:00
Происшествия

В Новокузнецке загорелась лоджия

Пожар случился в многоквартирном доме
Лия Гараева
Поделиться:
В Новокузнецке загорелась лоджияВ Новокузнецке загорелась лоджияФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Новокузнецком городском округе случился пожар в многоквартирном доме. В одном из жилых домов на проспекте Архитекторов загорелась лоджия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в субботу 25 июля в 17:37. Около восьми минут потребовалось пожарным, чтобы добраться до места происшествия.

Они локализировали пламя в 17:45, а полностью его ликвидировали в 17:46. Это удалось сделать с помощью четырех специализированных машин, а также 11 спасателей, которые работали на месте. В настоящее время эксперты устанавливают точную причину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке загорелась лоджия
Появилось фото с места смертельного ДТП в Кузбассе
В Кузбассе в аварии погиб пожилой мужчина
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе
В Кузбассе случилось ДТП с пассажирским автобусом
В Кузбассе ищут мужчину на Chevrolet Niva
Цивилев рассказал о строительстве в Кузбассе
Кемерово стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом
Где в Кузбассе выявили 67 новых случая коронавируса
В Кузбассе 52 пациента с коронавирусом выздоровели
За сутки в Кузбассе еще у 67 человек выявили коронавирус
Появилось видео допроса кемеровчанина, разместившего фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
В Юрге полицейские поймали распространителя «соли»
В Кузбассе водитель БЕЛАЗа оборвал линию электропередачи
Кемеровчанин опубликовал фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
В Новокузнецке реконструируют одну из старейших школ города
В Кемерове завершен второй этап строительства президентского кадетского училища
Замгубернатора Андрей Панов проверил горящий отвал под Апанасом
В воскресенье на Кузбасс обрушится град
В Новокузнецке рецидивист отобрал у прохожего сумку с деньгами и ключами
Коронавирус обнаружили еще в одном детском лагере в Кузбассе