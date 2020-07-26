В Новокузнецке загорелась лоджия

26 Июль 2020 2020-07-26T14:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецком городском округе случился пожар в многоквартирном доме. В одном из жилых домов на проспекте Архитекторов загорелась лоджия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в субботу 25 июля в 17:37. Около восьми минут потребовалось пожарным, чтобы добраться до места происшествия.

Они локализировали пламя в 17:45, а полностью его ликвидировали в 17:46. Это удалось сделать с помощью четырех специализированных машин, а также 11 спасателей, которые работали на месте. В настоящее время эксперты устанавливают точную причину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU